شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يؤكد التعاقد مع وزارة الصحة لشراء 20 مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القدرة المالية هي أصعب التحديات التي تواجه الدولة فى التأمين الصحي الشامل، وبناء على توجيهات الرئيس السيسي نسعى لتوفير الموارد المالية لتحسين الأحوال الصحية لدى المواطنين.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، إن الأطباء المصريين مشهود لهم بالكفاءة لمواجهة فيروس كورونا، ولدينا نظم تقدم خدمات صحية بتكنولوجيا عالية.

وأكد أن مصر في وضع مالي جيد يمكّنها من دعم الفئات المتضررة، مؤكدا أن اللجنة العلمية المتخصصة هى التي تحدد اللقاح الذي يجرى شراؤه، ولذلك جرى التعاقد مع وزارة الصحة لشراء 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأشار وزير المالية إلى أن التأمين الصحي في الماضي لم يكن يحقق أهدافه، مشيرا إلى أن متوسط الفرد من 2500 إلى 2700 جنيه فى التأمين الصحي الشامل قائم على تحصيل من الجميع لخدمة من يحتاج للرعاية.