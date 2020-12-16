شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: حملات التشكيك ضد مصر مستمرة طالما نسير على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عدد سكان مصر أكبر من عدد سكان بريطانيا، مؤكدا أن حياة المصريين على رأس اهتماماتنا، كما أن التحديات ضخمة وتراكمت عبر عشرات السنين، وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، أن المشروعات الجديدة والاستثمارات توافر فرص عمل للشباب.

وأكد: نستهدف تحسين حياة المواطنين من تعليم وصحة، مضيفا:"حملات التشكيك ضد مصر مستمرة طالما أننا نسير على الطريق الصحيح وأهدافها زعزعة الثقة فى التقدم الذى تشهده مصر".

وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى نجحنا في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد والأقصر، وقمنا بشراء الخدامات الطبية من جهات متعددة.