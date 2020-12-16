شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: منتخب الشباب يتمتع بقوة الأداء.. والقرار النهائى بعد المسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني تقرر إرسال طائرة خاصة لعودة لاعبي منتخب الشباب من تونس. وأضاف وزير الشباب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، إن 14 لاعبا من منتخب الشباب مصابون بكورونا، والمنتخب المصري لديه 11 لاعبا أساسيا و3 احتياطيين.

وأكد، أن منتخب الشباب يتمتع بقوة في الأداء وننتظر نتيجة تحاليل مسحة لاعبي منتخب الشباب لاتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أنه أحيانا يكون رئيس البعثة هو المدير الفني للمنتخب، وصحة لاعبي منتخب الشباب في المقام الأول.

ومن جانب اخر ،قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إنه أصيب 13 لاعبا من منتخب الشباب بفيروس كورونا بخلاف الفنيين من بعثة المنتخب المتواجدة فى تونس، وتواصل مع البعثة هاتفيًا للاطمئنان على المصابين، مضيفا أن هناك مسحة أخرى ستبين المصابين بالإضافة إلى أن المصابين لا يوجد عليهم أى أعراض.

وأضاف، خلال مداخلة تلفزيونية: "ابنى متواجد فى منتخب الشباب ومش قلقان خالص.. ولم أتأكد إن كان مصابا بالفيروس أم لا.. وتواصلت مع السفير ولا يوجد أولويات إلا الشباب.. رقم واحد نطمئن عليهم أولا قبل المباراة.. والجهاز الطبى يتابع الحالة الصحية للمصابين بكورونا، وهناك احتمال لتأجيل المباراة".

وتابع: "المهم سلامة الشباب.. لو وجد هناك 11 لاعبا سيتم لعب المباراة وإن لم يوجد 11 لاعبا سيجرى تأجيلها.. والمنتخب سافر من يوم 8 ديسمبر وبقالهم أسبوع في تونس للتجهيز".

وكان الدكتور وليد منصور، طبيب منتخب الشباب، أكد أن لاعبى المنتخب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لا يعانون أية أعراض قبل ظهور نتيجة المسحة، مضيفا: "كل لاعبى منتخب الشباب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أية أعراض للفيروس.



وأضاف طبيب منتخب الشباب: "اللاعبون خاضوا تدريبًا قويًا بالأمس، وبلغة الكرة قطعوا بعض ومكنش فيه أى حاجة ظاهرة عليهم، ما يؤكد أن الموضوع ليس مريحًا إطلاقًا لذا طلبنا إعادة المسحة من جهة معتمدة".



واطمأن أشرف صبحى على حالة ربيع ياسين المدير الفنى والذى تعرض للإصابة أيضًا من ضمن الـ 13 حالة، وكذلك باقى اللاعبين، معربًا عن تمنياته بالشفاء للاعبى المنتخب، بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبى اللازم، وتواصل الوزير أيضًا مع إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس لبحث عودة الفريق إلى القاهرة أو استكماله للمهمة وهو ما سوف يتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة.