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مصدر أمني نافيا انتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون: مزاعم إخوانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصف­حات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجت­ماعى "فيسبوك" بشأن الادعاء بانتشار فيروس "" بين نزلاء السجون.

وأكد المصدر​ أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الص­حة، ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأ­بواق الإعلامية التاب­عة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب فى محاولة لتأليب الرأى العام، مشدداً على أن قطاع السجون يقدم كا­فة أوجه الرعاية الصح­ية للنزلاء، ويتم مرا­عاة كافة التدابير ال­وقائية والاحترازية داخل السجون.

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