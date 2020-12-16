الإعلامية لمياء فهمي تعلن إصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اليوم الثلاثاء. وكتبت "عبدالحميد" عبر حسابها على فيسبوك مساء اليوم: "الحمد لله كورونا دعواتكم". كانت لمياء نشرت دعاءً لطلب الشفاء قبل ساعات. وتقدم لمياء فهمي برنامجا اجتماعيا دينيا بعنوان "وبكرة أحلى" على قناة "النهار".

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