الأسبوع المقبل.. بدء حجز شقق الإسكان في 4 مشروعات إلكترونيًا (التفاصيل والأسعار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الحجز الإلكتروني لـ447 وحدة سكنية بـ 4 مدن جديدة، وهي (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور)، على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، بداية من يوم 22 وحتى 24 ديسمبر الجاري.

وجاءت تفاصيل الـ4 مشروعات على النحو التالي:

الوحدات الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان، سيتم سداد ثمنها بنظام الجديد وهو أقساط نصف سنوية، ففي الطروحات الماضية كان يتم سداد أقساط شهرية أو ربع سنوية، كما أن هذه الوحدات لها مواصفات خاصة، حيث تعتبر هذه الوحدات ضمن حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور)، وهذه المشروعات عبارة عن كمبوند، كما يوجد العديد من المساحات المختلفة داخل كل مشروع والتي تتراوح من (63 مترًا وحتى 125 مترًا).

نظام السداد:

- سداد جدية حجز وقدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 مصروفات تسجيل، ثم استكمال سداد 30% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط نصف سنوية لمدة ثالث سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 2% 5.0 % مصاريف تحصيل ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، وجاءت تفاصيل السداد على النحو التالي:

1- "أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة:

سجل سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 8400 جنيه، حيث سجلت الوحدة الـ70 مترًا، 599 ألف جنيه، والوحدة الـ63 مترًا بـ539 ألف جنيه، والوحدة الـ85 مترًا سجلت 728 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ85 مترا، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 179 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 509 ألف يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ 94 ألف جنيه تقريبا.

2- "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان:

سجل سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان 5275 جنيهًا، والوحدة الـ109 أمتار وصل سعرها إلى 587 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ109 متر، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 135 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 411 ألف يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ 80 ألف جنيه تقريبا.

3- بندر الربيع بمدينة العبور:

وفي مدينة العبور سجل سعر المتر 6185 جنيهًا، والوحدة الـ90 متر وصلت لـ568 ألف، والوحدة الـ78 مترًا سجلت 501 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ90 متر، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 129 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 389 ألف يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ72 ألف جنيه تقريبا.

"الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر:

وفي مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 6380 ألف، والوحدة الـ75 مترا، وصلت لـ 488 ألف، والوحدة الـ 80 مترا وصلت لـ530 ألف.

بتطبيق نظام السداد للوحدة الـ80 متر، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 120 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 378 ألف يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل حيث يصل القسط الواحد لـ70 ألف جنيه تقريبا.