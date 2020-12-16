شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير العشوائيات»: 411 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق غير مخططة في المحلة وطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لاستعراض موقف تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، كأحد خطط الصندوق حتى عام 2030.

وأوضح «صديق» أن محافظة الغربية من أكبر المحافظات التي حصلت على دعم غير مسبوق بمبلغ ٤١١ مليون جنيه لتطوير ٧ مناطق، وذلك ضمن خطة التنمية في المناطق غير المخطط لها على مستوى المحافظات.

وأكد محافظ الغربية أنه سوف يتم تسليم المناطق في مارس ٢٠٢١.وانه جاري المتابعة المستمرة للمشروعات لانهائها على الوجه الاكمل بالموعد المحدد.

واستعرض الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ٧ مناطق غير مخططة بمحافظة الغربية، موضحاً أنه قد بلغت نسبة الإنجاز بمدينة طنطا حوالي ٩٧ %، كما بلغت نسبة الإنجاز في المحلة الكبرى بمناطق «التوبة خلف مسجد المحجوب والخبي وأبوالقاسم بحي أول المحلة» حوالي ١٠٠ % للصرف الصحي و٥٣ % لشبكات مياه الشرب، كما بلغت نسبة الإنجاز ٨٢ % لشبكات المياه و٩٠ % للصرف الصحي في منطقة سكة طنطا وعزبة خضر بحي ثان المحلة.

واشاد صديق بجهود محافظ الغربية ونائبه على الجهود المبذولة والإشراف على المشروع ورفع نسب الإنجاز في الأعمال، ورفض استلام بعض الأعمال غير ابمطابقة للمواصفات، موضحاً أن محافظة الغربية من أولى المحافظات التي بدأت بتطوير المناطق العشوائية، وأن هناك خطط كبيرة لتطوير عواصم مدن المحافظات وستحظى الغربية كأولى المحافظات في تطوير عاصمة المحافظة.