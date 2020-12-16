شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة غدًا في 5 محافظات لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت 5 محافظات حتى الآن تعطيل الدراسة بها، الأربعاء، لسوء الأحوال الجوية، وفيما يلي المحافظات التي تقرر تعطيل الدراسة بها.

في محافظة الجيزة، قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة غدا الاربعاء بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية.

وفي محافظة القاهرة، قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال تعطيل الدراسة غدا الأربعاء في المدارس.

وفي محافظة مطروح، قرر محافظ مطروح اللواء خالد شعيب تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بالمدارس والمعاهد الأزهرية وبجامعة مطروح.

وفي محافظة دمياط قرر محافظ دمياط الدكتورة منال عوض تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المدارس.

وفي البحيرة، قرر محافظ البحيرة اللواء هشام امنةاستمرار تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية في مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار.