شكرا لقرائتكم خبر عن أجرى جراحة في الرأس.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة الطفل مؤمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حالة الطفل «مؤمن حسيب سعد»، من إحدى قرى مركز سيدي سالم، بعد نجاح عمليته الجراحية، لإصلاح عيب خلقي في الرأس، بمستشفى طب أطفال مصر، على نفقة الدولة مشيداً بالطاقم الطبي والمسئولين بالمستشفى.

وعاد الطفل لأسرته بعد استقرار حالته الصحية، وتماثله للشفاء، بعد اجراء العملية الجراحية له وكان عمره 44 يوماً ،ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بمتابعة حالة الطفل على مدار الأيام المقبلة.

من جانبه، أثنى حسيب سعد، والد الطفل وأهل القرية، على متابعة المحافظ لحالة نجله بعد نقله لمستشفى طب أطفال مصر، وإجراء العملية الجراحية له، والاطمئنان على حالته، مؤكداً أن الحالة العامة للطفل مستقرة، وكان اليأس يدب في نفوسهم لأن حالة نجله صعبة.

وأكد أشرف الحب، خال الطفل، كان الطفل عقب ولادته بحضانة مستشفى مطوبس المركزي، ويحتاج لعملية جراحية دقيقة، ووالده يعمل خفير في احدى العمارات بالاسكندرية،و لا يملك ثمن إجراء العملية الجراحية، بالإضافة إلى أن العملية تحتاج لتخصص دقيق، خاصةً بعد أن تعددت الآراء الطبية بين ولادة الطفل برأسين منفصلين ،رأس بها المخ ورأس بها المخيخ، ومنهم من قال انه جزء من الرأس تشكل على هيئة رأس، ولم نكن نعلم ماذا نفعل حتى زار جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحضان ورأي حالة الطفل، فتواصل مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي خاطب وزيرة الصحة، لعلاج الطفل على نفقة الدولة.

وأضاف الحب ،تم نقله ابن اخته لمستشفى طب أطفال مصر، وأجرى العملية الجراحية الدقيقة أطباء مصريون، نشيد بجهودهم، موجها الشكر للمحافظ ولكل المسئولين الذين جعلهم الله سبباً في إنقاذ حياة الطفل، مشيراً إلى أن تتم متابعة الطفل أسبوعيا بالمستشفى.