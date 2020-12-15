شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نواجه مشاكل متراكمة منذ عشرات السنين.. وأعداء الوطن يشككون في الإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تواجه مشاكل وتحديات ضخمة متراكمة منذ عشرات السنين، ولا زلنا نعيش واحدة من أصعب الأزمات وهي كورونا.

واضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن هناك العديد من التحديات مثل البنية التحتية وتوفير فرص عمل وتوفير المواد الغذائية والمرافق.

وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المواطن يريد خدمات على اعلى مستوى وتوفير المرافق وتحسن التعليم والصحة .

وأردف: «كلما زادت الإنجازات وتقدمت مصر في البناء والتعمير ومضت في الطريق الصحيح نحو إصلاح أحوال الناس قابل ذلك زيادة في التشكيك من قبل أعداء مصر».