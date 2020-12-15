شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح موانئ السويس وانتظام الحركة الملاحية بـ«البحر الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

واشار اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة لانتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.