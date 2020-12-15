شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية للعاملين بجامعة سوهاج على مبادئ الحماية المدنية والإطفاء وخطط الإخلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، جانب من فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها إدارتي الأمن الجامعي والتنظيم والإدارة بالجامعة، بالإشتراك مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، بعنوان «مبادئ الحماية المدنية والإطفاء وخطط الإخلاء»، والتى تستهدف العاملين بالإدارة المركزية ومختلف كليات الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، أن الدورة تستمر على مدار 3 أسابيع في الفترة من 13 وحتي 31 من ديسمبر الجاري بقاعة تنمية القدرات بمجمع المدرجات بالحرم الجامعي القديم، لافتا إلى أن الدورة هدفها هو تدريب العاملين على مبادئ الحماية المدنية، وتعريفهم بأنواع الحرائق والإطفاء، وأيضا إعداد خطط الإخلاء، وإستخدام أجهزة إطفاء الحرائق المختلفة.

وأكد اللواء حاتم صادق، مدير إدارة الأمن الجامعي، أن الدورة تناولت التعريف بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، وشرح كيفية إستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وحرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق، لافتا إلى أن الدورة يشارك فيها 75 من العاملين بالجامعة، وتتركز محاور الدورة في كيفية التعامل مع الغازات والعثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها، منوها بأنه حاضر بالتدريب نخبة من مسئولي أجهزة أمن الحماية المدنية بسوهاج.