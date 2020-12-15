شكرا لقرائتكم خبر عن دير الأنبا متاؤس الفاخوري في إسنا يحتفل بعيد نياحة شفيعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري، بجبل أصفون بإسنا جنوب محافظة الأقصر، بعشية عيد نياحة شفيعه، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سنويا في مثل هذا اليوم.

وصلي القمص إيسوزورس، أمين الدير، والقس هدرا الفاخوري، عشية عيد نياحة القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري، وتطيب رفات القديس الموجودة بالمقصورة الخشبية بجوار مدخل الحصن الأثرى، وشاركه في الصلوات، الراهب القمص متاؤس الفاخوري، والراهب القمص هدرا الفاخوري، والقس متاؤس زخاري راعي كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، ومجمع رهبان الدير، وذلك وسط إجراءات أحترازية وأمنية مشددة.

جدير بالذكر أنه في 21-11-2013م، اجتمع المجمع المقدس برئاسة البابا الأنبا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتم الاعتراف بدير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بإسنا، وتنصيب نيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان العامر، للإشراف على دير الفاخوري، وبحسب الكتاب التاريخي للكنيسة القبطية (السنكسار)، خصصت الكنيسة القبطية اليوم السابع من شهر كيهك من كل عام قبطي، الإحتفال بذكري نياحة القديس.