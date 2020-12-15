شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد أعمال نظافة وتجميل الكورنيش الشرقي ورصف شارع العشرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، أعمال النظافة والتجميل بالكورنيش الشرقي وميدان رفاعة الطهطاوي في شرق مدينة سوهاج، وأعمال الرصف بشارع العشرين.

ووجه المحافظ- خلال جولته بحضور المهندس زكريا أحمد، مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، وعامر عوض، رئيس حي شرق مدينة سوهاج، وحسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم- بمتابعة أعمال النظافة التي جرت بالمنطقة والمتابعة المستمرة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بجميع الشوارع والميادين، لافتا إلى أن خطة المحافظة لتطوير شارع الكورنيش تتضمن إعادة الرصف، وزراعة الأشجار، وتخطيط الشارع ليكون متنفسا لأهالي سوهاج، مؤكدا على توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على النزول للشارع والإهتمام بقطاع النظافة والتجميل على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وتفقد المحافظ، أعمال التطوير الجارية بميدان رفاعة الطهطاوي أمام جامعة سوهاج، والتي تشمل تركيب البلدورات، ودهان أعمدة الإنارة، وإنشاء مساحات خضراء«، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين، لافتا إلى أن ميدان رفاعة الطهطاوي يعد من الميادين الهامة بالمحافظة، نظرا لموقعه المتميز، كما تفقد أعمال رصف شارع العشرين بحي شرق مدينة سوهاج، بداية من الكورنيش الشرقي وحتى جزيرة محروس بطول 1 كيلو متر وعرض 20 متر، بتكلفة 2.5 مليون جنيه، موجها بالإنتهاء من الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، والإلتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.