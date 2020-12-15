شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير الاختبارات الإلكترونية لدورة «أساسيات التحول الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم، الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بجولة تفقدية لمركز التدريب على التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات ومعامل كلية الحاسبات والمعلومات للاطمئنان على سير الاختبارات الالكترونية لدورة اساسيات التحول الرقمى التي نظمتها الجامعة وأيضا الاطمئنان على تطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك حرصاً من جامعة الأقصر على سلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين من داخل الجامعة وخارجها. شهد الجولة التفقدية الدكتور محمد رمضان، مدير معلومات الجامعة.