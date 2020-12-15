شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: نشهد شائعات كثيرة حول الزلازل.. ومصر بعيدة عن تلك الكوارث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هناك شائعات كثيرة تنشر بخصوص الزلازل التي تتعرض لها مصر، موضحًا أن مصر بعيدة عن كوارث الزلازل.

وأضاف القاضى، خلال مداخلة مع سارة حازم عبر برنامجها "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن مصر بعيدة عن حزام الزلازل، ولا توجد أى مشكلات على مصر، مضيفا أن هناك شائعة ظهرت فى الفترة الأخيرة بأن الأرض ستتعرض لزلزال كبير سيقضي عليها، والعالم سيتعرض للظلام.

وتابع أن الفترة الأخيرة شهدت هزات أرضية، ولكن هناك أشخاصًا نشروا ذلك على صفحات السوشيال ميديا لعمل رعب، مضيفا أن مصر ليست فى أى مراحل خطر من هذه الكوارث.