شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يبحث تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع نظيره السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل السودان مساء اليوم وزير التجارة الداخلية والتموين على مصلحى، فى زيارة تستغرق يوما واحدا، حيث كان فى استقباله وزير التجارة والصناعة السودانى مدنى عباس مدنى، والسفير المصرى بالسودان حسام الدين عيسى، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأكد وزير التجارة السودانى مدنى عباس فى تصريح صحفى بمطار الخرطوم أهمية الزيارة فى هذا التوقيت والبلاد تخطو خطوات جادة فى إطار التعاون والتكامل الاقتصادى والتجارى بين البلدين، مبينا أن الزيارة ستشهد العديد من الأنشطة رغم قصرها وتؤسس لعلاقة تعاون مثمر بين البلدين، لافتا إلى أن الزيارة ستبدأ غدا بافتتاح مشروع مجمع وادى النيل إحدى ثمرات التعاون بين البلدين فى مجال صناعة الخبز، بمشاركة مهمة من الإخوة المصريين وسيدعم المشروع صناعة الخبز فى السودان.

وأشار مدنى إلى قضايا عدة تتناولها المباحثات بين الجانبين فى أنشطة وزارة الصناعة والتجارة، مبيناً أن هناك اهتماماً بالمسائل المتعلقة بتوفير السلع الأساسية وهى واحدة من الأجندة المشتركة التى سيتم الاتفاق حولها بين البلدين، وأضاف أنه على مستوى القوانين وإيجاد الأجهزة فقد أنشأت الوزارة جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين فى سبيل توفير السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الأشقاء فى مصر لديهم تجربة رائدة فى مجال التموين وتوفير السلع الأساسية، كما ستبحث الزيارة موضوع الأمن الغذائي.

من جانبه أعرب وزير التجارة الداخلية المصرى عن سعادته بالزيارة، مؤكدا أهميتها لدعم التعاون التجارى والصناعى بين البلدين، وقال إن التعاون المصرى السودانى سيحقق الأمن الغذائى ليس فقط فى البلدين بل فى المنطقة العربية، كما أكد أهمية تبادل الخبرات سواء فى تكوين المؤسسات اللازمة لضمان إتاحة السلع الأساسية فى السوق عبر الإجراءات التى تتم أو الأجهزة الرقابية قائلاً إن لديهم خبرة فيها كجهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات فى حالة المخالفات.

وأشار مصلحى إلى أهمية وضع أساس حقيقى لإرساء استراتيجية لزيادة التبادل التجارى مع الرقابة لضمان حقوق المستهلكين.

وقال السفير المصرى بالخرطوم حسام الدين عيسى إن الزيارة تأتى تلبية لدعوة وزير التجارة والصناعة السودانى، وذلك للمشاركة فى افتتاح مجمع وادى النيل بمنطقة سوبا لتطوير صناعة الخبز من أجل توفير أحد المتطلبات الرئيسية اليومية، مشيرا إلى أن المجمع يحتوى على الافران التى تعمل بطاقة إنتاجية مليون إلى مليون ونصف رغيف فى اليوم.

كما تأتى الزيارة أيضا لإجراء مباحثات ثنائية من أجل استفادة السودان من تجربة مصر فى توفير المواد التموينية وتوزيع السلع الاستهلاكية، بالإضافة لتوفير دورات تدريبية فى مجال توزيع السلع الاستهلاكية، وتأتى أيضاً فى إطار التعاون المشترك فى التموين والتجارة الداخلية، حيث يشمل التعاون التدريب والمنح الدراسية والربط الكهربائى.