أستاذ جيولوجيا: مصر أعلنت استمرارها فى مفاوضات سد النهضة بشرط

وأضاف الدكتور عباس شراقي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن السودان في حراك مع إثيوبيا، والموقف ملتهب جدا على الحدود بينهما، وربما كان هذا الدافع الرئيسي لزيارة رئيس الوزراء السوداني إلى إثيوبيا.

وأشار إلى أن مصر أعلنت استمرارها في مفاوضات سد النهضة، ولكن بشرط أن يكون للمراقبين دور فعال في إيجاد حلول لهذا الملف، لافتاً إلى أن السودان تأكد من خطورة سد النهضة خلال أيام الفيضانات التي شهدتها في أغسطس الماضي.