شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تنشر صور لها بشعار "اتكلم عربى" وتعلق: هترجم إزاى مقولة الشهيد أحمد منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الهجرة شباب وأطفال مصر بالخارج إلى التفاعل والمشاركة بوضع الإطار الدعائى لمبادرة "اتكلم عربى" على صورهم فى صفحاتهم الشخصية عبر موقع فيسبوك، وذلك دعمًا للمبادرة وترويجًا لها للحفاظ على الهوية العربية والمصرية

يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية #اتكلم_عربى وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

ونشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، صورتها بشعار المبادرة "اتكلم عربى".

وعلقت وزيرة الهجرة:

هتترجم ازاى لولادك مقولة الشهيد احمد منسى: " يا نجيب حقهم يا نموت زيهم"...ولو ترجمتها..حتديلك نفس المعنى؟...حتعرف توصلهم الاحساس بالكلمة بالعربى؟

لغتى ..هى هويتى وهوية اولادى

لغتى..هى حماية لثقافتهم وشخصيتهم المصرية

لغتى..هى حكاوى زمان من أجدادنا

لغتى...هى طريقة التواصل المباشر

نتعلم اه لغات اجنبية ونتعرف على ثقافات اخرى وننفتح على العالم..بس نحافظ على لغتنا وهويتنا المصرية.

" اتكلم عربى" مبادرة برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج.



