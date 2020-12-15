شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة الصحة: لا يوجد إجبار على التطعيم بلقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه جرى تحديد اللقاح الصينى الذين يتم تطعيمهم باللقاح الصينى وهما الأطباء والأمراض المزمنة وكبار السن، مضيفة، خلال مداخلة عبر سكايب مع سارة حازم عبر برنامجها مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أنه لا يوجد إجبار على التطعيم بلقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أن 80% من مصابى فيروس كورونا لا تظهر عليهم أى أعراض، ولم يثبت أى تطور لسلالة فيروس كورونا حتى الآن.

وكانت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، قالت إن أولوية توزيع اللقاح الصينى "سينوفارم" ستكون للأطقم الطبية والأشخاص المعرضين أكثر للإصابة بالفيروس مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن هناك أربع تقنيات رئيسية لتصنيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وجميع من خضع للقاح الصينى لم تظهر عليهم أى أعراض جانبية خطيرة.

وتابعت الدكتورة نهى عاصم، أن تقنية تصنيع لقاح فايزر هى تقنية حديثة للغاية.

وواصلت مستشارة وزيرة الصحة أن تلقى اللقاح اختيارى ولا يمكن أن يكون أمرا إجباريا، مشيرة إلى أن التقارير أثبتت أن اللقاح الصينى "سينوفارم“ ليس له أعراض جانبية خطيرة، والأعراض الجانبية هى أعراض خفيفة للغاية.