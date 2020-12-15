شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يهنئ المعلمين المترقين لوظائف أعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، المعلمين الذين تمت ترقيتهم وفق القرار الوزاري ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٠ إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين وسوف يصدر قرار المحافظين بنفس تاريخ اعتماد الوزير الدكتور طارق شوقى، قرار ترقيتهم وسوف يظهر رقم وتاريخ القرار الوزاري بالترقى فى بيان حالتهم.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد القرار الوزاري رقم 247 بتاريخ 14 ديسمبر 2020، بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2019/2020.

ونص القرار في مادته الأولى على: "اعتبارًا من 1/1/2020 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات- الذين استوفوا البرامج التدريبية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين– شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 301784 معلم".

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إن من بين هؤلاء المعلمين عدد 61874 معلم سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول، وعدد 7113 معلم سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول "أ"، وعدد 151078 معلم سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة معلم خبير، وعدد 81719 معلم سوف يتم ترقيتهم إلى وظيفة كبير معلمين.

وأضاف أنه قد تم مخاطبة المحافظين لترقية هؤلاء المعلمين اعتبارًا من 1/1/2020 وذلك للحفاظ على الخط الأفقي الوظيفي للدفعة الواحدة وتسجيل ذلك في صحف أحوالهم الإلكترونية، موضحًا أنه بناء على المقترح المقدم من الإدارة العامة لصلاحية الترقي بالأكاديمية المهنية للمعلمين، فقد تم مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة بتسجيل التاريخ الاعتباري للترقية في صحف أحوال المعلمين المرقين عام 2017/2018، ليكون اعتبارًا من 1/1/2018، وكذلك في صحف أحوال المعلمين المرقين عام 2018/2019، ليكون اعتبارًا من 1/1/2019 وذلك في إطار الحرص على حل مشكلات المعلمين في هذا الشأن.

كما صرح بأنه لأول مرة في إطار التحول الرقمي تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 قد تم حوكمة ورقمنة ملفات ترقي المعلمين من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أعدته الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة ، ووجه سيادته الشكر والتقدير لفريق إعداد هذا التطبيق، كما توجه بالشكر والتقدير لمسئولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس ومديري أقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية الذين تحملوا أعباء الاستيفاء الإلكتروني لتلك الملفات، كما وجه سيادته الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وفروعها بالمحافظات على ما بذلوه من جهد - كل فيما يخصه - في سبيل كل ما يتعلق بأعمال متطلبات منح السادة المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وأوضح الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه في إطار الحرص على الصالح العام للمعلمين قد تم الانتهاء من إعداد خطابات دعوة مندوبي المديريات لاستلام كشوف بيانات السادة المعلمين وخطابات السادة المحافظين والسادة مديري المديريات التعليمية.

وأضاف الدكتور حسن الجاويش مدير الإدارة العامة لصلاحية الترقي، أنه لأول مرة يتم منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين من خلال نظام النقاط الذي اعتمده مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك في إطار تطوير منظومة الترقي لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 طبقًا للاتجاهات العالمية المعاصرة في هذا الشأن، مضيفًا أنه سوف يتم فتح باب الترشح للترقيات الجديدة إلى وظائف المعلمين للعام 2020/2021 خلال الشهر القادم لكل من أتم 5 سنوات على الأقل في 31/12/2020 في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة.

ة والتعليم، ترقية المعلمين، اخبار مصر، اخبار مصرية