محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.
أما عن الظواهر الجوية، فتسقط الأمطار المتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومطروح والإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وكاترين، كما تسقط أمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش.. تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5م إلى 3.5م، والرياح السطحية شمالية غربية..
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5م إلى 2.5م، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
الإسكندرية 19 15
وادي النطرون 19 14
طنطا 19 13
شبين الكوم 19 13
دمنهور 19 14
بلطيم 18 15
مطروح 21 14
السلوم 20 11
سيوة 19 09
بورسعيد 19 14
دمياط 18 15
الزقازيق 20 14
المنصورة 19 13
الإسماعيلية 21 12
السويس 20 15
العريش 20 13
رفح 20 14
رأس سدر 22 15
نخل 20 07
نويبع 22 18
طابا 19 13
كاترين 15 04
الطور 22 15
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 24 16
مرسى علم 24 14
الفيوم 21 12
بنى سويف 20 12
المنيا 21 11
أسيوط 22 10
سوهاج 23 12
قنا 23 12
الأقصر 23 12
أسوان 23 13
إدفو 23 12
أبوسمبل 22 12
الوادي الجديد 24 07
شلاتين 27 18
أبورماد 26 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 26 17
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار على هذه المحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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