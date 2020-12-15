بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية في 3 محافظات غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة، غدًا الأربعاء، بمعاهد محافظات القاهرة والجيزة ومطروح؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

ويشمل القرار كلا من الطلاب والمعلمين والعاملين بالمعاهد الأزهرية، على أن تنتظم حركة العمل بالقطاعات لاستكمال الأعمال الموكلة إليهم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد.. فيما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط الأمطار المتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومطروح والإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية ورأس سدر ونحل وكاترين، كما تسقط أمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعرش.. تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا.