نشرة الحوادث.. حكمٌ بالسجن لقاتلي يوسف العربي واستمرار حبس "متهمي فيرمونت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النقض.. تأييد سجن المتهمين بقتل الطفل "يوسف" 5 سنوات

قضت محكمة النقض بتأييد حبس متهمين اثنين 5 سنوات، في قضية مقتل الطفل يوسف سيد العربي في ميدان الحصري، بعد رفض الطعن المقدم منهما.

أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو قفز فتاة من توك توك

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر قفز فتاة من "توك توك".

تأييد حبس المتهمين بقضية اغتصاب فتاة الفيرمونت 45 يومًا

أيدت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطاري ومحمد رضا، حبس المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق الفيرمونت في عام 2014، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، ورفض الاستئناف المقدم من المتهمين.

حبس قاتل "طفلة بني سويف"

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس قاتل الطفلة «فاطمة» بمركز الواسطى في بني سويف.

السجن 7 سنوات لـ"اللبان" بتهمة الاتجار في العملة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بالسجن 7 سنوات بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص.