مصدر أمني ينفي انتحار سائق توك توك قفزا في ترعة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن محاولة سائق مركبة "توك توك" الاتحار عن طريق إلقاء نفسه فى ترعة بالشرقية. بالفحص تبين أن صحة الواقعة تتمثل فى محاولة السائق الهروب أثناء استيقافه لسابقة الحكم عليه بالحبس عام بتهمة السرقة. وتبين قفزه من مركبة الـ"توك توك" إلى الترعة والخروج من الجانب الآخر، وأمكن ضبطه. وتحرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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