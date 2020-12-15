شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات مبادرة «طلاب بلا تمييز» في جامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم فاعليات مبادرة طلاب بلا تمييز من الحرم الجامعي بصحاري وهي تعد مبادرة طلابية تقام بالتعاون بين جامعة أسوان وجمعية المستقبل للتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان منتدى حوار الثقافات وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى التي تعمل على نشر الوعى وتنمية وتطوير المجتمع.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان، أن مبادرةطلاب بلا تمييز تضم عدد من الأنشطة المتنوعة حلقات نقاشية ومسابقات فنية وعروض ومسابقات رياضية وعرض مسرحى، وكل الأنشطة تتمحورحول أثر التمييز على الفرد والمجتمع والحلول المقترحة للحد والقضاء على كافة أشكال التمييز بإستخدام الفن والرياضة.

واشار سمير كامل رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل للتنمية إلى انه سوف يعقد الحفل الختامى لتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على المشاركين في المبادرة يوم الأحد القادم.

وأوضح الدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان المبادرة تهدف إلى تفعيل دور الشباب وتوعيتهم بضرورة مناهضة كافة أشكال التمييز والعمل على نشر الوعى باهمية قبول الإختلاف حتى نقضى سوياً على آفة خطيرة تؤدى إلى إشعال الفتن والصراعات ونعمل معاً للنهوض بالوطن.