شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مشروعًا في التصفيات النهائية لمسابقة «أم حبيبة» لرواد ورائدات أعمال أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا التصفيات النهائية لمسابقة مؤسسة أم حبيبة الثالثة لرواد ورائدات أعمال أسوان، حيث تأهل 23 مشروعا في 9 مسارات مختلفة من اجمالى 44 مشروع وصلت إلى مرحلة التصفيات نصف النهائية، كما سيتم الإعلان عن الفائزين والفائزات من المشاركين في المسابقة بجوائز مالية بإجمالى مليون جنيه، وذلك في إطار برنامج تنمية مهارات شباب أسوان الذي يتم تنفيذه بالتعاون مؤسسة الأغاخان والحكومة الكندية .

ومن المقرر أن يشارك في الحفل الختامي ممثلى الأجهزة التنفيذية والوزارات في محافظة أسوان وممثلى قطاع الأعمال والمستثمرين ورجال البنوك وشركات القطاع الخاص وذلك مع مراعاة كافة الاجراءات والمعاير الإحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وتنوعت المشروعات المشاركة في المسابقة ما بين المسارات الاقتصادية المختلفة منها المشروعات في القطاعات الخدمية، والصناعية، والرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى عددًا من المشروعات في مجال التدريب المهنى والفنى، والحفاظ على التراث، ومشروعات أخرى في مجال الفنون والموسيقى والمشروعات الصديقة للبيئة وغيرها.

ويشارك في اللجنة التحكيمية لتصفيات النهائية لمسابقة نخبة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال على المستوى المحلى والإقليمى والدولى .

كما يشارك في الجلسة الافتتاحية عدداً من المتحدثين الخبراء في مجال ريادة الأعمال على المستويين المحلى والإقليمى.

وتقدم المسابقة جوائز مالية بإجمالى مليون جنيه لأفضل خطط عمل مشاركة في المسابقة حيث تتراوح قيمة الجوائز ما بين 10 إلى 100 ألف جنيه للمشروع الواحد، بالإضافة إلى برنامج متكامل للدعم الفنى من خلال حاضنة الأعمال التابعة لمؤسسة أم حبيبة حيث تقدم لرواد ورائدات أعمال أسوان خدمات التشبيك مع مصادر التمويل والتشبيك مع الأسواق وتقديم الاستشارات المالية والقانونية لأصحاب المشروعات والمتابعة لكل مراحل تنفيذ المشروع.