شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، المُذيعة بشبكة تليفزيون الحياة، بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكتبت لمياء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «الحمد لله كورونا»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها والتماثل للشفاء. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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