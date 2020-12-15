شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار على القاهرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الظاهرة الجوية الأبرز غداً الأربعاء هي سقوط الأمطار، حيث تتعرض البلاد لأمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وستمتد للقاهرة وتكون غزيرة على السواحل الشمالية.

وأضافت «شاكر» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن فرص سقوط المطر على القاهرة 60%، والوجه البحري 70 %، السواحل الشمالية الغربية 80%، الشرقية 90%.

وتابعت أن الرياح غداً معتدلة غير مثيرة للرمال والأتربة كما كان الأيام الماضية، لافتةً إلى أن سقوط المطر سيعمل على تنقية الهواء، والرياح نشطة فقط على السواحل الشمالية، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.