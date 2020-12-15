شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة»: عروض بالألعاب النارية تضيئ سماء القاهرة والعاصمة الإدارية احتفالًا برأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى لعمل احتفالية كبرى في القاهرة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وراجعت المواقع المختلفة للأنجازات التي تعبر عن الدولة الحديثة والتي تمت خلال عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ولذا وقع الأختيار على (كوبرى تحيا مصر) وذلك بإستخدام الألعاب النارية المتقدمة والتي تعطى صورة مبهرة على شاشات التلفزيون العالمية لتضاهى احتفالات العواصم العالمية الكبرى.

وتم اختيار موقع مميز من (العاصمة الإدارية الجديدة) ويكون ذلك مصاحبا لبعض الاحتفالات في الموقع نفسه في تجمع للمواطنين لتصوير مظاهر الفرحة بإستقبال العام الجديد. وستقوم كل وسائل الاعلام المصرية بنقل الحدث على الهواء مباشرة مصاحبا للعد التنازلى لأستقبال العام الجديد في منتصف ليل القاهرة واضافة إلى التواصل مع وسائل الاعلام العربية والعالمية لنقل الحدث على الهواء مباشرة من القاهرة ليكون بمثابة احتفال مصر بإستقبال العام الجديد

وافاد المهندس حسام صالح المتحدث بأسم المتحدة أن نوعية الألعاب النارية مميزة في اداءها وأمانها وذلك لأداء هذا العمل الكبير استيرادها من النمسا وألمانيا ليتم تجهيز الكوبرى والمنطقة المحيطة به. ويتوقع صالح أن يكون هذا العمل هو الأكبر والغير مسبوق في مصر ليكون ايقونة لأحتفالات العام الجديد سنويا ومثال يتم العمل به والبناء عليه كل عام.