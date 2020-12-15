شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البطريركي للكاثوليك يستقبل رئيس «ماعت» ويلتقي شمامسة الإكليريكية الإيبراشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، الثلاثاء، أيمن عُقيل، رئيس مجلس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومونيكا تاوضروس، مديرة المشروعات بمؤسسة ماعت للتنمية.

ورافق الانبا باخوم الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب الدياكونيا، وليديا يوسف مسؤولة العلاقات العامة بالمكتب ودار الحوار حول سبل التعاون بين المؤسسة والبطريركية.

وفي سياق متصل التقى الأنبا باخوم بإكليريكيَي الإيبارشية، بمناسبة التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وتضمن اللقاء جوًّا أخويًّا بين نيافته والشمامسة، حيث اطمئن على أحوالهم، وقد عبّر الشمامسة عن امتنانهم لمحبّة نيافته المتجسّدة في علاقته معهم.

وفِي نهاية اللقاء ألقي كلمة روحيّة بمناسبة عيد الميلاد، قال فيها أنّ ميلاد المسيح والاحتفال به ليس مجرد مظاهر فارغة، لكن بتجسّده أصبح لنا طبيعة جديدة، طبيعة بها نتصرف كأبناء للآب وأخوة ليسوع لأن الروح القدس يسكن قلوبنا، طبيعة نجسّد بها التقاء الحق والرحمة ويتعانق فيها السلام والعدل كما يقول المرنم في مزمور ٨٥.

واختتم عظته متمنيا للشمامسة أن يكونوا بميلاد المسيح فرحين حتى في وسط كل مصاعب الحياة.