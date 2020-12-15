شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس السيئ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الأربعاء 16 ديسمبر 2020 إلى الجمعة 18 ديسمبر 2020: وينشر ”الخليج 365” خريطة الأمطار والظواهر الجوية غدا الأربعاء كما يلى : - غدا الأربعاء 16 ديسمبر 2020 : أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من ( كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الشرقية - الاسماعيلية - السويس العريش - رفح ) . أمطار متوسطة : على مناطق من ( الأسكندرية - مطروح - البحيرة - الغربية - المنوفية - رأس سدر - نخل . كاترين ) أمطار متوسطة : على مناطق من القاهرة الكبرى . أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا ) . نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط . وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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