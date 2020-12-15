تعرف على أبرز الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة للمــدن المصريـــة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الخطوات النهائية لوضع الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة للمــدن المصريـــة وتتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوي المدينة: - الاستعمالات والارتفاعات - نسب البناء - مساحات وأبعاد قطع الأراضي - أماكن انتظار السيارات

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