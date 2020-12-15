شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: عرض اشتراطات البناء فى صورتها النهائية على رئيس الجمهورية لاعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الخطوات النهائية لوضع الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة للمــدن المصريـــة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوي المدينة من حيث الاستعمالات، والارتفاعات ونسب البناء، ومساحات وأبعاد قطع الأراضي، وأماكن انتظار السيارات، كما تناول الوزير الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء.

كما تطرق وزير الإسكان إلى تشكيل لجنة الفحص والمسئوليات المنوطة بها، وكذا عرض أسماء الجهات الرقابية والإشرافية التي ستراقب أعمال البناء.

وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية في صورتها النهائية على رئيس الجمهورية، تمهيدا لاعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.