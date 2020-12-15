شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. عوض تاج الدين: الرئيس وجه بمنح المواطنين تطعيمات كورنا مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها تصريحات إعلان محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح المواطنين تطعيمات كورنا مجانا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

عقد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، مؤتمرًا صحفيًا بقصر الاتحادية اليوم، الثلاثاء، حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

قال عصام والى رئيس الهيئة القومية للإنفاق، إن مشروع المونوريل يعد نقله نوعية وحضارية، وهو عبار عن خطى أكتوبر الذى يبلغ طوله 142 كيلو متر ويضم 12 محطة، والعاصة الإدارية ويبلغ طوله 56 كيلو و 22 محطة، مشيرًا إلى ميزة وسائل النقل الكهربائى فى استيعاب الكثافات العالية والتى تصل إلى 45 ألف راكب فى الساعة.

أعرب المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم 15 الجارى، عن إدانة جمهورية مصر العربية لإعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء نحو 8300 وحدة استيطانية جديدة فى مدينة القدس، باعتبار ذلك خرقًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "عملا بحكم المادة 274 الفقرة الأخيرة هل توافقون على فض دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول"، وأعلن موافقة المجلس على فض دور الانعقاد متمنيا للنواب التوفيق فى الفصل التشريعى القادم.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن شركة "فايزر" تعهدت بمنح اللقاح بأسعار مقبولة للدول الفقيرة، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

أيدت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار كمال مسعود وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطاري ومحمد رضا، حبس المتهمين فى قضية الاغتصاب الجماعى لفتاة داخل فندق الفيرمونت فى عام 2014، 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، ورفض الاستئناف المقدم من المتهمين.

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل2021، والتى سيتم استقبالهم للالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات المسلحة اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 / 12 / 2020 م وذلك وفقًا للشروط الآتية:

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب، وأن العمل بشركة "إدفينا" يسير بشكل طبيعى ومنتظم، مُوضحةً أن الدولة بصدد تنفيذ خطة استراتيجية لدمج شركتى "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية، وتطويرهما بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، من خلال استغلال الأصول المتاحة لزيادة العائد الاقتصادى، إلى جانب ميكنة كافة خطوط الإنتاج والتوزيع والتصدير.

ترشحت صحيفة ”الخليج 365” وصحيفتان إماراتيتان ضمن القائمة القصيرة للفوز بجائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكيّة، والزميل محمد أسعد عن فئة الصحافة الاستقصائية بصحيفة "صوت الأمة"، بالدورة الـ19 وسيتم تكريم الفائزين يوم 23 ديسمبر الجارى فى حفل استثنائى يعقد عن بعد.

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، هزة أرضية على بعد 12 كم جنوب شرق مدينة العقبة

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار هذه الحالة حتى غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة تمتد على كافة الأنحاء وتصل للقاهرة الكبرى، مع وجود فرص أمطار غزيرة ورعدية أحيانا.

أنهت وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم الأزمة الخاصة بإصابة أكثر من 16 لاعبا من أعضاء المنتخب المصرى للشباب إضافة إلى المدير الفني للمنتخب ربيع ياسين بفيروس كورونا أثناء تواجدهم في تونس للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وذلك من خلال توفير طائرة خاصة لإعادتهم إلى القاهرة غداً الأربعاء.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا ومهزوما 3-0 وفقا للائحة، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

أعلن محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر إصابته بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن فريقه أمام أسوان فى اللقاء المقرر له الثانية والنصف ظهر غدٍ الأربعاء على استاد السكة الحديد بالجولة الثانية للدوري وتم استبعاد مهند لاشين واسلام محارب واسلام جمال بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا فيما عاد أحمد علاء مدافع الفريق بعد انتهاء الايقاف.

أكد مسئولو نادى بيراميدز أن كل مايتردد عن رحيل رمضان صبحى لنادى الزمالك وأستبداله بمصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض كلام خيالى ليس له أي أساس من الصحة.