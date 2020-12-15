شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: برلمان 2020.. نهاية لعبة "الحزب الواحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تقرير عن مجلس النواب بتشكيله الجديد، ونهاية سيطرت الحزب الواحد على الحياة البرلمانية، إضافة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الصناعات الوطنية.

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الخروج من عباءة «الوطنى والإخوان».. برلمان 2020.. نهاية لعبة «الحزب الواحد»



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