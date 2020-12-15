شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: الوزارة معنية بوضع المناهج والامتحانات وليس أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن تقييم الكتب ووضع المناهج والامتحانات أمر معنى بالوزارة والمجالس المختصة لذلك من جهات استشارية ومؤسسات، مشدداً على أن ذلك ليس من اختصاص الشعب أو الجروبات، مضيفاً: "هذه أمور ليست مباحة لأولياء الأمور".

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه لا صحة لما تردد اليوم بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة كون الوزارة هى التى نشرته لأنه امتحان تدريبى تجريبى للطلاب.

وفى أول يوم للامتحان التدريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان الإلكترونية للطلاب، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ليختبر الطلاب فى مادتى اللغة العربية والأحياء.