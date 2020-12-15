شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الحديث عن تسريب الامتحان أمر مضحك "لأننا نشرناه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على ما جرى تداوله بشأن تسريب امتحانات الثانوى اليوم الثلاثاء، قائلاً: "فيه ناس بتحب تشكك فى المنظومة التعليمية من أجل أغراض أخرى، وتسريب الامتحان أمر مضحك.. إحنا اللى نشرنا الامتحان".

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الغرض من الامتحان هو تدريب الطلاب على ذلك من أجل بناء قدراتهم وترسيخ فكرة الاعتماد على النفس.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه عندما تتحدث القنوات المعادية لمصر عن المنظومة التعليمية تعلم أننا على الطريق الصحيح، مشدداً على أن ما يثار الآن من أخبار سلبية يهدف إلى إثارة الشك فى نفوس أولياء الأمور والطلاب، وتابع: "للأسف هناك من يتقبل ذلك".



وفى أول يوم للامتحان التدريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان الإلكترونية للطلاب، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ليختبر الطلاب فى مادتى اللغة العربية والأحياء.