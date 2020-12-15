شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارا بتعيين ممدوح الدماطى قائما بأعمال عميد كلية الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارا بقيام الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي الأستاذ بقسم الاثار بكليه الاداب بأعمال عميد كليه الآثار اعتبارا من 12/15 /2020 و لحين تعيين عميد للكلية. وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق قد أصدر قرار بانشاء كلية الآثار جامعة عين شمس تحل محل معهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم بالجامعة مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بالمعهد.

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