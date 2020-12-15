تفاصيل تعطيل الدراسة فى القاهرة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال تعطيل الدراسة غدا الأربعاء فى مدارس العاصمة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت شهد عدد من المحافظات حالة من الطقس السيء وسقوط أمطار غزيرة ورياح، تسببت في تعطيل الدراسة في محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، وشهدت مدينة الإسكندرية صباح اليوم نوة قاسم، إحدى أشد النوات التى تشهدها محافظة الإسكندرية، حيث تأثرت مدينة الإسكندرية بالنوة من حيث ارتفاع الأمواج وغرق كورنيش الإسكندرية .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، وطقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والبحيرة والإسكندرية والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وسانت كاترين، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء:" القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.