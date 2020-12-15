شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة البحرين و"الأعلى للثقافة" ينظمان احتفالية احتفاء بالعلاقات بين القاهرة والمنامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت سفارة مملكة البحرين فى القاهرة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، احتفالية بعنوان "علاقات ثقافية" للاحتفاء بالعلاقات الثقافية بين مملكة البحرين ومصر، برعاية من وزارة الثقافة المصرية، وذلك بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، والتى تضمنت عرض فيلم تسجيلى أعده المجلس الأعلى للثقافة بعنوان "من دلمون إلى البحرين".

وبحسب صحيفة الأيام، أكد السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية خلال كلمته فى الاحتفالية، أن العلاقات البحرينية المصرية تعد نموذجًا رفيعًا على مختلف المستويات، مضيفًا أن العلاقات الثنائية التى تجمع بين البلدين الشقيقين علاقات تاريخية وطيدة تستمد أساسها ومنطلقها من العلاقات الأخوية التى تربط الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرصهما الدائم على تطوير وتعزيز هذه العلاقات فى مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الثقافة تأتى لتشكل رافدًا مهمًا وحيويًا فى المد الحضارى والثقافى بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ وتعزز من هذه الروابط.

وعبر السفير هشام بن محمد الجودر عن سعادته لتوافق هذه الاحتفالية مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية فى عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى انضمامها فى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولى الملك مقاليد الحكم، معربًا عن خالص التهانى إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، راعى نهضة البحرين الحديثة، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد رئيس الوزراء، وإلى شعب البحرين بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلب كل مواطن بحرينى.

كما توجه سفير مملكة البحرين فى القاهرة بجزيل الشكر والتقدير للأشقاء فى مصر، ووزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة على هذه الاحتفالية، التى تعد تظاهرة تعكس مدى التواصل والمحبة التى تعمق جذور الصلة بين الأشقاء فى البلدين.