شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستهدف زيادة عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية لـ400 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف وزارة التضامن الاجتماعىُ، زيادة عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية إلى 400 عيادة أهلية خلال العام المقبل مجهزة بأحدث التجهيزات للوصول بالخدمة فى أماكنها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان مع توفير وسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات للاستمرار فى استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولى وصل لـ30.1% على مستوى الجمهورية، مما يؤكد أهمية المشورة التى تقدمها هذه العيادات للسيدات المنتفعات.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن قد أكدت أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف حملات التوعية بالزيادة السكانية، وأن الوزارة ستطلق عددا من البرامج التوعوية فى القنوات والإذاعة لتكثيف التوعية بهذه القضية الهامة، كما كشفت عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على زيادة عدد مكلفات الخدمة العامة إلى7 آلاف مكلفة بهدف تكثيف التوعية فى مختلف المحافظات.