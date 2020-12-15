شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه كفر الشيخ»: انتهاء البرنامج التدريبي «قياس المياه وأنواع العدادات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس محمد عبدالحميد مفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتندب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي «قياس المياه وأنواع العدادات»، المنعقد بتاريخ 13/12/2020 حتى 15/12/2020 بمركز تدريب الشركة بكفرالشيخ بمحاضرة علاء شوقي، وحضور من العاملين من مناطق الشركة المختلفة، مع الأخذ بالاحتياطيات الاحترازية لفيروس كورونا، وبإشراف المحاسب عصام بدر، رئيس قطاع التدريب بالشركة. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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