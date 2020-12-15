شكرا لقرائتكم خبر عن خط ساخن للرد على استفسارات مواطني شمال سيناء حول كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت محافظة شمال سيناء خطا ساخنا للرد لتلقي الشكاوي والاستفسارات عن فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19».

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورنا المستجد وتخفيف العبء عن المواطنين في ظل توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تم تخصيص عدد من أرقام الهواتف لتلقي الشكاوي والاستفسارات عن الفيروس.

من جانبه أكد الدكتور، طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم «114» لتلقي شكاوي المواطنين، بجانب طوارئ مديرية الصحة على رقم«3328471/068»، وسويتش المديرية رقم «3324475/068»، بجانب الرقم المخصص من وزارة الصحة وهو «105».