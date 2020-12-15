شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطوبس يتابع أعمال شفط وكسح مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال شفط وكسح مياه ومخلفات الأمطار بشارع بورسعيد. وتم الدفع بمعدات الوحدة من سيارات كسح ومازال العمل جارى من عملية شفط المياه وتسليم صفيات الامطار. وأكد رئيس المدينة للمصري اليوم أن العمل مستمر على مدار الـ24 ساعة للتخلص من مياه الامطار فور هطولها. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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