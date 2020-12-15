شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع القمامة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إستمرار حملات النظافة العامة بمحيط المدارس، وتجميل مداخل المدينة، وتمهيد الطرق الرئيسية، فضلاً عن قص وتهذيب الأشجار بمداخل المدينة بشارع جمال عبدالناصر.

وأشرفَ وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، وقص وتهذيب الأشجار، بجميع أنحاء المدينة، والقرى.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة والقري، وخطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى أعمال التجميل والتطوير وطلاء وتخطيط مزلقان دسوق الرئيسي وتركيب البوابات الإلكترونية.

وفي سياقٍ متصل، أشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بقري الحدادي، والقصابي، والروضة، وبرية لاصيفر.

وتابع المهندس هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، تركيب الانترلوك بكافة شوارع المدينة.

وأشرفَ العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على سير العمل بمنظومة النظافة والحملات المكثفة بجميع شوارع ومناطق المدينة المختلفة وإستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع خاصة مداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية، فضلاً عن قص وتهذيب النخيل والأشجار، ونظافة الجزر الوسطى من الحشائش الضارة وتسوية التربة الرملية بين الشوارع، وإزالة المتولد اليومى من القمامة ورفع التراكمات أولاً بأول بالإضافة إلى نظافة أعلى محلات مجمع سوق الزهراء، وفندق دهب، والسوق التجاري، ورفع جميع المخلفات وإزالة التراكمات، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

وقام اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بمتابعة رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة الكشافات والأعمدة بقرية عميرة الشرقية، والقري والتوابع.

وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.