شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تلقي الطعون للطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية في جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطلابية، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، فتح باب تلقي الطعون للطلاب المرشحين، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا باستمارات وأوراق الترشح 956 طالب وطالبة بكليات الجامعة، بينهم 502 طالب و452 طالبة.

وطالب رئيس الجامعة التنسيق والتكامل بين اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات واللجان المنبثقة منها بالكليات، والإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان.

وحث رئيس جامعة الزقازيق الطلاب إلى المشاركة بجدية في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الاختيار بين الطلاب لمعايير القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية، مع الالتزام بالقواعد المنصوص عليها، وتقاليد الحرم الجامعي، ومع عدم تعارض ذلك مع سير العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق شهدت الخميس الماضى، فتح باب الترشح وسحب الاستمارات للطلاب للتقديم بانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات، وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال سحب الطلاب لاستمارات الترشح، من خلال التشديد من قبل مكاتب إدارة رعاية الشباب على الالتزام بارتدات الكمامة الطبية، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى وتنظيم دخول الطلاب.

ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية غدا الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالى، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.