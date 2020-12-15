شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يلتقي سفير كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية لدى جمهورية مصر العربية، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدني، وتحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى بين البلدين، وكذا أليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر. حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى.

وخلال اللقاء رحب وزير الطيران بسفير دولة كوريا الجنوبية، معربًا عن سعادته بتوطيد أوجه التعاون وتعزيز العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات بما يحقق الأولويات التنموية للحكومة المصرية ويعمق العلاقات الاقتصادية والعلمية بين الجانبين.

وأكد منار على حرص الدولة المصرية بمد أواصر التعاون مع جميع الشركاء وبخاصة دولة كوريا الجنوبية في مجال صناعة النقل الجوى مضيفاً أن خطة وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تسعى إلى فتح نقاط جوية جديدة تتماشى مع خطط الدولة المصرية في تنشيط الحركة الجوية والسياحية بما يساهم في التنمية الاقتصادية. مشيرا إلى أهمية الاستمرار في دعم الشراكة والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجميع أنشطة الطيران المدني وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب السفير الكوري عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية مع مصر في ظل العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين منذ سنوات طويلة، حيث أن الاقتصاد المصرى يعد أحد أسرع الاقتصاديات نموًا في العالم وأن مصر سوقًا ضخمًا واعدًا لامتلاكها إمكانيات بشرية هائلة، مؤكدًا على أن هناك العديد من الشركات الكورية العملاقة تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات بالمشروعات المصرية الكبيرة في مختلف المجالات.