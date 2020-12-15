شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: هناك ضرورة لتناول الخضروات والفاكهة وشرب المياه بشكل كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أكرم غانم، المستشار الطبي، إن الكلوسيز مكمل غذائي يحتوي على زيت كبد الحوت، وهذا يعني أن الكلوسيز ليس علاجًا، ومفيد لمريض السكر والضغط والقلب، وهو عبارة عن كبسولة جيلاتينية رخوة داخلها سائل، ومن الممكن استخراجه الزيت، لإعطائه للأطفال أو لكبار السن الذين لا يستطيعون البلع.

وتابع«غانم»، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «CBC»، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة لتناول الخضروات والفاكهة وشرب المياه بشكل كبير، ولكن البعض للأسف لا يستطيع تناول الخضار والفاكهة، وفي هذه الحالة الكلوسيز قد يعوض غياب الخضر والفاكهة إلى حد كبير.

وأشار إلى أن الكوسيز هو المنتج الوحيد الذي يحتوي على فيتامين «أ» و«د» والأوميجا ثري بسعر اقتصادي يقدر بـ14.25 جنيه للشريط، مشددًا على ضرورة تناول الكلوسيز بشكل يومي لكل عائلة.