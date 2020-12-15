شكرا لقرائتكم خبر عن 1062 مرشحًا و12 طعنًا.. إعلان الكشوف النهائية لمرشحي الانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جمال الدين، مدير إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، إن لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين، الثلاثاء.

واضاف ان اللجنة تلقت ١٢ طعنا على المرشحين بواقع ٤ طعون في كلية الحقوق و٩ في كلية الآداب وتم قبول ٤ منها بواقع طعنين في كلية الحقوق واثنين في الآداب فيما تم رفض ٩ طعون اثنين في الحقوق و٧ في كلية الآداب وبلغ عدد الطلاب المستبعدين 115 طالبا وطالبة من خوض الماراثون الانتخابي لعدم استيفاء الشروط وعدم ممارسة نشاط وصدور عقوبات تأديبية بحق أصحابها.

وأضاف «جمال» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه تم قبول تنازل ١٤ مرشح، بواقع اثنين في كلية الآداب وطعن في التجارة واثنين في الحقوق واثنين في العلوم مشيرا إلى ان عدد الطلاب المقبولين لخوض الانتخابات بشكل نهائى بعد بعد فحص الطعون بلغ ١٠٦٢ مرشحا.

وبلغ عدد المتقدمين من الطلاب 572 ومن الطالبات 612 لخوض الانتخابات في 21 كلية، تضم كليات الآداب بـ 90 طالب وطالبة، والتجارة بـ62، والحقوق بـ82، والتربية بـ55، والسياحة والفنادق بـ56، وطب الأسنان بـ40، الصيدلية بـ28، وكلية الطب البشرى بـ49، وزراعة الشاطبى بـ55، والهندسة بـ67، والعلوم بـ59، والتمريض بـ38، والطب البيطرى بـ118، والتربية الرياضية للبنين بـ45، والتربية الرياضية للبنات بـ56، والفنون الجميلة بـ70، والزراعة في سابا باشا بـ47، والتربية النوعية بـ32، التربية للطفولة المبكرة (رياضة الاطفال) بـ37، والدراسات الاقتصاد والعلوم السياسية بـ70، وفى كلية الحاسبات والمعلومات تقدم 29 طالب وطالبة.

وأوضح «جمال الدين» أنه تم تخصيص 20 لجنة لإجراء الانتخابات الطلابية، مشيراً إلى أن كل مقر به لجنة سداسية برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس وعضو من ادارة الشؤون القانونية وممثل من إدارة رعاية الشباب وطالبين.

وأشار إلى أن الجدول الزمني للماراثون الانتخابي الأول في زمن كورونا يتضمن بدء الدعاية الانتخابية يوم 17 ديسمبر الجارى، وإجراء الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج في الكليات يوم 20، وإجراء جولة الإعادة يوم 21، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم يوم 23، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم 24 ديسمبر الجارى.